موسيماني: اليوم كان رائعا في حضور جماهير الأهلي.. لكننا لم نفز بالدوري بعد

عبر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سعادته الجمة بالفوز على الزمالك، لكنه لا يريد المبالغة كونها لم تحسم اللقب لفريقه.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "نحتاج لأن نهدأ ولا نبالغ في الاحتفالات، فنحن لم نفز بكل شيء".

وأوضح "في الموسم الماضي حققنا الفوز على الزمالك ولكن لم نفز بالدوري. كانت مباراة عظيمة على أرض المنافس، وحصلنا على ٣ نقاط و٥ أهداف".

موسيماني أتبع "لدينا الكثير من العمل وسنركز على الإيجابيات. ليس من السهل الفوز على الزمالك بخمسة أهداف. المشوار مازال طويلاً، ولابد من الفوز بالدوري".

المدرب الجنوب إفريقي أكمل "اليوم كان رائعا بوجود جماهير الاهلي. لقد منحونا الدعم والثقة، ويستحقون هذه النتيجة. لم نفز بالدوري، فقط فزنا بمباراة".

وأتم "اتمنى التوفيق للاعبين الدوليين وأتمنى أن يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في قطر".

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.