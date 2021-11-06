تقرير: عودة شيفشينكو للدوري الإيطالي

قال جيانلوكا دي مارزيو صحفي قناة سكاي سبورتس النسخة الإيطالية إن المدرب الأوكراني أندري شيفشينكو اقترب من التعاقد مع نادي جنوى.

وكتب دي مارزيو أن شيفشينكو، أيقونة ميلان السابق، سيصل إيطاليا يوم السبت لاستكمال مفاوضاته مع فريق روسوبلو.

ولا يقود شيفشينكو (45 عاما) فريقا منذ رحل عن منتخب بلده في أغسطس الماضي.

على مدار 5 سنوات عمل شيفشينكو مديرا فنيا لمنتخب أوكرانيا الذي بلغ الدور ربع النهائي في يورو 2020 قبل أن يخسر أمام إنجلترا برباعية دون رد.

ومن المتوقع خلافة شيفشينكو للمدرب الإيطالي دافيد بالارديني.

ويحتل جنوى المركز 15 في ترتيب الدوري الإيطالي ورصيده 9 نقاط بعد التعادل بهدفين لمثلهما مع مضيفه إمبولي يوم الجمعة.

وفي حال التعاقد مع شيفشينكو سيكون جنوى أول ناد يقوده نجم أوكرانيا السابق.

شيفشينكو المهاجم الفذ السابق توج بخمسة ألقاب كلاعب مع ميلان، وفي 2004 حصل على جائزة الكرة الذهبية.

تألق مع دينامو كييف قبل أن يصنع المجد مع ميلان ولعب لتشيلسي موسمين واعتزل بقميص الأول في 2012.

وبدأ مساره التدريبي كمساعد لميخايلو فومينكو في منتخب أوكرانيا لمدة 5 أشهر قبل أن يحصل على مقعد الرجل الأول للفريق في يوليو 2016.