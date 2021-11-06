في الجول يكشف.. هل احتُسب هدف الأهلي لـ ديانج أم أبو جبل

في الدقيقة السادسة عشرة من لقاء القمة يوم الجمعة بين الزمالك والأهلي حاول محمد أبو جبل حارس الأول إنقاذ مرماه لكنه استقبل الهدف الأول في مباراة مثيرة انتهت 5-3 لصالح الأخير.

إثر تسديدة قوية من لاعب الوسط المالي أليو ديانج اصطدمت الكرة بمحمود علاء مدافع الزمالك قبل أن ترتطم بالعارضة ثم يد أبو جبل ثم داخل المرمى.

وبذلك هل يحتسب الهدف لديانج؟ أم عكسي على أبو جبل؟

ووفقا للائحة بطولة الدوري المصري الممتاز يحتسب الهدف للاعب الذي ذكره حكم المباراة في تقريره.

وبرجوع FilGoal.com إلى لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تأكد أن الهدف احتُسب عكسيا على حامي عرين الزمالك.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ما جاء في التقرير بالقول:"وفقا للقانون الهدف عكسي وليس لديانج".

وأضاف "لأن تسديدة ديانج لم تذهب مباشرة إلى المرمى، وإنما ارتطمت بالعارضة قبل تلمس أبو جبل".

وبذلك فإن الهدف الأول جاء عكسيا على أبو جبل وليس مسجلا باسم ديانج.

لكن الدولي المالي نجح في هز الشباك في الشوط الثاني بتسديدة قوية أضاف معها الهدف الرابع للأهلي.

وحققت مباراة الجمعة رقما قياسيا بعدما شهدت 8 أهداف، وهي أعلى حصيلة في تاريخ أي لقاء قمة عبر التاريخ بين الأهلي والزمالك.

وبعد المباراة ارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بينما تراجع الزمالك حامل اللقب للمركز الخامس ورصيده 6 نقاط.