ميرور: كونتي رد على توتنام في آخر لحظة أملا في قيادة يونايتد

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن أنتونيو كونتي مدرب توتنام تمنى قيادة فريق مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

وكتبت ميرور أن الإيطالي انتظر حتى آخر لحظة قبل أن يقبل عرض توتنام يوم الإثنين الماضي.

وذلك بعدما انتظر إقالة سولشاير من يونايتد ليخلف الأخير في قلعة الشياطين الحمر.

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وكان سولشاير تحت ضغط شديد بعد سقوط فريقه بنتيجة 5-صفر في ملعبه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت تقارير آنذاك أن كونتي مرشح بارز لخلافة سولشاير في الفريق.

لكن يونايتد انتفض ليضرب توتنام بثلاثية في لندن أطاحت بعد ذلك بالمدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وفاوض توتنام المدرب كونتي في الصيف الماضي، لكن الأخير أوضح أن رحيله المتأخر عن إنتر ميلان جعله لا يقبل بعرض النادي الإنجليزي.

لكن بعد إقالة سانتو أصر دانيل ليفي رئيس توتنام على التعاقد مع كونتي ونجح في إقناع المدرب الإيطالي المخضرم.

وبدأت حقبة كونتي مع توتنام بإسقاط ضيفه فيتيس الهولندي بنتيجة 3-2 يوم الخميس في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل توتنام يوم الأحد ضيفا على إيفرتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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