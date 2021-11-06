ميسي خارج قائمة باريس أمام بوردو

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

ميسي - باريس

خرج الأيقونة ليونيل ميسي من قائمة ناديه باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم السبت ضد مضيفه بوردو في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها النجم الأرجنتيني الذي غادر لقاء ليل بسبب الإصابة في 29 أكتوبر الماضي.

وضمت القائمة نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.

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ويتصدر باريس ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد 10 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ويسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

وتعادل باريس يوم الأربعاء بهدفين لمثلهما مع مضيفه لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق وصافة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة القارية بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

باريس سان جيرمان ميسي
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