ميسي خارج قائمة باريس أمام بوردو
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 12:59
كتب : FilGoal
خرج الأيقونة ليونيل ميسي من قائمة ناديه باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم السبت ضد مضيفه بوردو في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وهي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها النجم الأرجنتيني الذي غادر لقاء ليل بسبب الإصابة في 29 أكتوبر الماضي.
وضمت القائمة نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.
ويتصدر باريس ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد 10 انتصارات وتعادل وهزيمة.
📋 Le groupe parisien pour #FCGBPSG
🔴🔵 #AllezParis— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2021
ويسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.
وتعادل باريس يوم الأربعاء بهدفين لمثلهما مع مضيفه لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويحتل الفريق وصافة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة القارية بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي بطل إنجلترا.