آس: ريال مدريد لا يزال يريد روديجر

لا يزال تشيلسي يحاول تمديد عقد مدافعه أنتونيو روديجر الطامحة أندية عديدة في التعاقد معه.

وبعدما قالت تقارير إن مانشستر سيتي وتوتنام ويوفنتوس يريدون الظفر بالمدافع الألماني، كتبت آس الإسبانية أن ريال مدريد لم يفقد الأمل في انتداب روديجر.

عقد روديجر مع فريق بلوز ينتهي في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يصل لاتفاق مع ناديه لتمديد العقد.

وأشارت آس إلى أن ريال مدريد عليه توفير 12 مليون يورو سنويا لدفع راتب روديجر.

المدافع القوي يخوض موسمه الخامس مع تشيلسي منذ رحل عن روما مقابل 35 مليون يورو.

شارك روديجر (28 عاما) في 163 مباراة مع تشيلسي وسجل 8 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وتوج معه بأربعة ألقاب.

ومثل روديجر منتخب مانشافت في 48 مباراة وسجل هدفين وفاز بكأس القارات 2017.