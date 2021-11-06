الإسماعيلي يكشف عن اقترابه من طرح مزايدة بين أكبر شركات الرعاية

كشف نادي الإسماعيلي عن اقترابه من طرح مزايدة عامة بين أكبر شركات الرعاية.

وحسب المركز الإعلامي لنادي الإسماعيلي، فإن النادي بصدد الإعلان عن مزايدة عامة للرعاية بعد انتهاء تعاقده مع شركة برزنتيشن سبورت.

الموقع الرسمي أكد على "عدم التفريط في حقوق النادي والتعاقد بأكبر عقد رعاية في تاريخه بالعقد الذي يليق بمكانة وتاريخ القلعة الصفراء، بعد انتهاء عقد شركة برزنتيشن التي تولت رعاية النادي منذ موسم 2014-2015 ولمدة 3 سنوات، ثم تجدد التعاقد في موسم 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2020/2021".

وأكمل "كما يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي رفضه المقابل المادي الذي حصل عليه في عقود الرعاية خلال الفترتين كونهما بتوزيع غير عادل في الأموال، خاصة وأن هناك فوارق بينية بين الأندية الكبيرة، بذلك فإن المجلس يعد جماهير النادي العريق بأنه بصدد الإعلان عن جلب أكبر عقد رعاية في تاريخ الإسماعيلي.

كان يحيى الكومي قد فاز برئاسة نادي الإسماعيلي في الانتخابات التي أجريت قبل عدة أيام، ليخلف إبراهيم عثمان رئيس النادي السابق.

الإسماعيلي تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث جولات، ليصبح في المركز الأخيرة بترتيب المسابقة.

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.