مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتجاه للتعاقد مدرب أجنبي بدلا من المحلي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 11:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

تتجه النية داخل نادي الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي صرح في وقت سابق بأن حمزة الجمل سيكون هو مدرب الفريق المقبل، لكن النية تتجه حاليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "الإدارة رأت إن الوضع بالفريق يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات كبيره، لهذا صرفنا النظر عن المدرب المحلي حاليا".

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وأضاف "بالفعل بدأنا إجراء اتصالات مع عدد من المدربين لسرعة حسم الاختيار وتواجد المدرب".

واستمر "نفضل أن يكون المدرب سبق له أولا التدريب في مصر، ومن بعد ذلك في أحد الدول العربية، حتى يستطيع في وقت قصير التأقلم مع الفريق وطبيعة اللاعب المصري".

المصدر أكمل "استقررنا أيضا على حضور المدرب القادم ومعه جهازه المعاون لضمان الاستفادة الكاملة من قدراته".

وأتم "نبحث أيضا عن تدعيمات مميزة للتعاقد معها في شهر يناير، لهذا تم تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات".

كان طلعت يوسف قد رحل عن تدريب الإسماعيلي بعد مرور ثلاث جولات، ودون قيادة الفريق في أية مباراة منهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الإسماعيلي تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث جولات، ليصبح في المركز الأخيرة بترتيب المسابقة.

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

الدوري المصري الإسماعيلي يحيى الكومي
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