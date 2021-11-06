عودة الأسطورة من أجل الإنقاذ.. تشافي مدربا لـ برشلونة

بعد 6 سنوات من الغياب يعود، وعلى أمل بيب جوارديولا جديد، أصبح تشافي هيرنانديز مدربا جديدا لـ برشلونة بشكل رسمي.

أعلن نادي برشلونة عن تولي تشافي هيرنانديز تدريب الفريق بشكل رسمي، فجر اليوم السبت.

ووقع تشافي على عقد لتدريب برشلونة لمدة موسمين ونصف، على أن يتم تقديمه إلى الإعلام يوم الإثنين بشكل رسمي.

وستكون المباراة الأولى لـ برشلونة تحت قيادة تشافي أمام إسبانيول في دربي كتالونيا يوم 20 نوفمبر، وعقب التوقف الدولي المقبل، على أن يقود سيرجي باراجوان الفريق اليوم أمام سيلتا فيجو.

تولي تشافي تدريب برشلونة، يأتي خلفا لـ رونالد كومان المدرب الهولندي المٌقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

تشافي الذي قضى 24 عاما كلاعب داخل جدران برشلونة، خرج ليعتزل داخل جدران السد القطري، ومعهم يبدأ أولى مهامه التدريبية.

والآن، يعود تشافي إلى برشلونة كمدرب، وبآمال تكرار تجربة بيب جوارديولا مع الفريق، والذي تولى تدريب برشلونة صغيرا، فتوج معهم بسداسية تاريخية.

وقاد تشافي فريق السد القطري في 97 مباراة، حقق خلالها 64 فوزا وخسر 17 مرة، وسجل بمعدل 2.7 هدفا في المباراة، بينما تلقى 1.3 هدفا.

وتوج المدرب الإسباني العائد إلى كتالونيا بسبعة ألقاب مع السد الذي تولى قيادته في صيف 2019، أبرزهم الدوري القطري في الموسم الماضي.

ويأتي أسطورة وسط برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل قبل بضعة أيام، إثر خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 ثم الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف، ومنذ ذلك الوقت قاد سيرجي بارخوان الفريق بصورة مؤقتة، حيث تعادل مع ألافيس 1-1 وفاز على دينامو كييف 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشافي انضم إلى ناشئي برشلونة عام 1991، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1998 للمرة الأولى، واستمر في كامب نو حتى انتقاله إلى السد في صيف 2015، حيث توج بلقب الليجا 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات برداء البلوجرانا.