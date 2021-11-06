الزمالك راحة 6 أيام.. وكارتيرون والأجانب يسافرون لبلادهم

حصل لاعبو الزمالك على فترة راحة لمدة 6 أيام من التدريبات، على أن يعود الفريق مجددا للمران استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن باتريس كارتيرون منح اللاعبين فترة راحة لمدة 6 أيام.

وسيسافر كارتيرون لزيارة أسرته، على أن يعود إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

من جهة أخرى، سينضم سيف الدين الجزيري إلى معسكر منتخب بلاده في تونس، فيما سينضم أشرف بنشرقي لمعسكر منتخب المغرب.

كان الزمالك قد خسر لقاء القمة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة مساء أمس الجمعة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.