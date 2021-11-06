حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 00:49

كتب : FilGoal

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

أبدى حسين لبيب رئيس نادي الثقة، ثقته وثقة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الجهاز الفني للفريق، موضحا نيته شكوى معلق مباراة القمة وتجاوزات جماهير الأهلي.

وقال حسين لبيب في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "نثق تماما في الجهاز الفني لنادي الزمالك وندعمه ونعرف قدرته وقدرة اللاعبين على استعاده نغمة الانتصارات بإذن الله رغم الخسارة في مباراة القمة".

وأضاف "قررنا تقديم شكوى عاجلة ضد معلق المباراة المتحيز للجهات المعنية".

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رئيس الزمالك أتبع "ندعو مسئولي شركتي تذكرتي لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع".

وأتم "ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة".

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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