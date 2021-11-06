في الجول يكشف سبب خروج أيمن أشرف أمام الزمالك

عانى أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي من إصابة، كانت سببا في خروجه أمام الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أيمن أشرف اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، ما جعل بيتسو موسيماني يقرر إخراجه لعدم تفاقم إصابته.

أيمن أشرف خرج مستبدلا في الدقيقة الـ82 وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه، قبل أن يشترك محمد هاني في الدقيقة الـ87 بدلا من بدر بانون.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.