الشناوي يرد على "أزمة المنتخب" ويصرح: ترشحت لجائزة الأفضل في العالم بسبب الأهلي

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الشناوي

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي:"ترشحت لجائزة أفضل حارس في العالم (من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء) بسبب وجودي في الأهلي مع هؤلاء اللاعبين".

وواصل "الدوري لا يزال طويلا، طالما نحن على قلب رجل واحد سنواصل الانتصارات. الحمه لله جعلنا الجمهور سعيدا بالفوز".

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وأضاف "أشكر الجهاز الطبي على مجهوده الذي ساعدني على العودة من الإصابة، والإدارة التي وفرت أجهزة استشفاء على أعلى مستوى".

وفي حوار آخر مع قناة أون تايم سبورتس صرح الشناوي:"أزمة في المنتخب؟ من يريد قول شيء فليتفضل، نحن لا نرد. أي شخص قد يصاب وهو ينزل على السلم، لا أعرف لماذا خلقوا قصة كبيرة. لم أرد لأنه لا توجد أزمة من الأساس، و(محمد) أبو جبل شارك أمام ليبيا وفزنا. نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".

وغاب الشناوي عن أول جولتين من الدوري بسبب الإصابة قبل أن يعود للمشاركة أمام الزمالك.

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.

محمد الشناوي
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