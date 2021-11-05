السولية يفسر قراره بتمرير الكرة بطريقة "رابونا"

تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي عن تمريرة "رابونا" التي أرسلها لمحمد شريف ليسجل الأخير الهدف الثالث في انتصار الفريق على الزمالك بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس:"تمريرة الرابونا؟ هو قرار تتخذه في لحظة، لو حاولت مرة أخرى بهذه الطريقة لن تصل بهذا الشكل، من توفيق الله أنها انتهت بهدف".

وأضاف "بدأنا الموسم جيدا وبإذن الله نعوض الموسم الماضي".

واتخذ السولية قرارا جريئا حين استلم الكرة في منطقة جزاء الزمالك ليمرر الكرة بالقدم العكسية (رابونا) قبل أن يتابع شريف الكرة في الشباك.

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.