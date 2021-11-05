أكرم توفيق: الخطأ في القمة يكلف كثيرا

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - أكرم توفيق

أعرب أكرم توفيق لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس:"فوز ليس غريبا على الأهلي، نشكر الجمهور الذي ساندنا ووقف معنا. الخطأ ثمنه كبير في مباريات مثل هذه الكبيرة".

وأضاف "لعبنا على أخطاء الزمالك، كان بمقدورنا تسجيل مزيد من الأهداف. المدرب موسيماني حفزنا بين الشوطين وقال إن المباراة لم تنته".

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وأتم "قبل المواجهة وأثناء الإحماء قلنا لبعضنا البعض لا نريد لهذا الجمهور أن يغادر حزينا".

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.

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