كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 22:35

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

رفض باتريس كارتيرون مدرب الزمالك حضور المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

ولم يظهر الفرنسي في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.

كارتيرون
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