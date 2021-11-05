كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض باتريس كارتيرون مدرب الزمالك حضور المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.

ولم يظهر الفرنسي في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.