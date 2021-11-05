كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 22:35
كتب : FilGoal
رفض باتريس كارتيرون مدرب الزمالك حضور المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز.
ولم يظهر الفرنسي في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.
وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.
بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.
وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.
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