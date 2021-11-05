موسيماني: الأيام الجميلة عادت.. ربما المرة المقبلة سأهزم الزمالك بنتيجة أكبر

أعرب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي:"فزنا على الزمالك في ملعبه بنتيجة كبيرة، كنا متميزين خططيا وأذكى منه".

وواصل "قدمنا الأداء الذي ظهرنا به ضد الإسماعيلي، هذه مباراة تصل لمستوى دوري أبطال إفريقيا. سعيد بفريقي، كنت أتمنى زيادة الغلة".

وأضاف موجها سؤاله للصحفيين "متى فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة أكبر؟ 19 عاما، حسنا الأيام الجميلة عادت، ربما المرة المقبلة نهزمهم بنتيجة أكبر".

وأتم "نحن أبطال إفريقيا وثالث العالم، نحن الأهلي، واليوم رأيتم الأهلي في الملعب. أشكر الجمهور الذي منحنا طاقة إضافية".

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بعدما حسم القمة في استاد القاهرة.

وشهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات القمة.