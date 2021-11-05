بعد الشوط الأول.. ثلاثية الأهلي في الزمالك تكتب رقما لم يحدث منذ 70 عاما

أصبح الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي، هو الأول الذي ينتهي بين الفريقين بتقدم فريق على آخر بثلاثية منذ 70 عاما على الأقل.

في عام 1951، فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية، لكن توقيت الهدف الثالث غير متوفر.

بالتالي، فإن تقدم فريق على آخر بثلاثية في الشوط الأول، هو أمر لم يحدث في تاريخ القمة منذ 70 عاما على الأقل.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق محمد أبو جبل بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثاني، ثم يختتم محمد شريف ثلاثية الشوط الأول.

ويلعب الزمالك مع الأهلي حاليا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.