المحرق البحريني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

المحرق

فاز المحرق البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، بانتصاره على نسف قرشي الأوزبكي بثلاثية دون رد في مدينة عراد بنهائي المسابقة.

الأردني محمود المرضي افتتح التسجيل للمحرق في الدقيقة الثانية.

فيما ضاعف حسين جميل شمسان النتيجة بالدقيقة 74.

قبل أن يقتل البرازيلي فلافيو كاريوكا المباراة بهدفٍ ثالث في الدقيقة 80.

ليحصد المحرق لقبه الثاني تاريخيًا بعد نسخة 2008.

بينما عجز نسف قرشي عن حصد لقبه الثاني بعد نسخة 2011.

وواصل العرب سيطرتهم على المسابقة للنسخة الخامسة على التوالي بعد القوة الجوية العراقي (3 مرات متتالية) والعهد اللبناني في 2019 قبل إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

ولم يخسر العرب المسابقة إلا في مناسبتين عموما عامي 2011 و2015.

وأطاح المحرق في طريقه بالكويت الكويتي، والعهد اللبناني حامل اللقب، بعد أن تصدر في الدور الأول مجموعة ضمت مركز شباب بلاطة الفلسطيني، والأنصار اللبناني، والسلط الأردني.

المحرق البحريني
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