أبو جبل في مرماه.. الأهلي يتقدم على الزمالك بالهدف العكسي السابع بتاريخ القمة

تقدم النادي الأهلي بهدف أول على الزمالك بعد مرور ربع ساعة.

وسجل محمد أبو جبل هدف الأهلي الأول في مرماه بالخطأ في الدقيقة الـ16.

تصويبة من أليو ديانج اصطدمت بالمدافع، ثم ارتطمت بالعارضة وردت في جسد أبو جبل، وسكنت الشباك.

الهدف هو العكسي السابع تاريخيا في مباريات الأهلي والزمالك.

حسن الفار لاعب الزمالك السابق سجل هدفين من قبل في مرماه بالخطأ في الثلاثينيات.

أما حسين الفار لاعب الأهلي السابق، فسجل في مرماه بالخطأ أيضا لصالح الزمالك.

إبراهيم الكبير سجل في شباك الأهلي بالخطأ في موسم 1965/1966.

وفي موسم 1981/1982 سجل محمد عامر بالخطأ في مرمى الأهلي أيضا، قبل أن يسجل التعادل لفريقه أمام الزمالك في نفس اللقاء.

وأخيرا، كان أحمد توفيق الذي سجل في مرمى الزمالك بالخطأ موسم 2013/2014.

والآن بعد 8 سنوات، تشهد مباريات القمة هدف عكسي جديد بتوقيع أبو جبل.

مع انتصاف الشوط الأول، أصبحت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.