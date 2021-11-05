أبو جبل في مرماه.. الأهلي يتقدم على الزمالك بالهدف العكسي السابع بتاريخ القمة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - أحمد علي - محمد أبو جبل

تقدم النادي الأهلي بهدف أول على الزمالك بعد مرور ربع ساعة.

وسجل محمد أبو جبل هدف الأهلي الأول في مرماه بالخطأ في الدقيقة الـ16.

تصويبة من أليو ديانج اصطدمت بالمدافع، ثم ارتطمت بالعارضة وردت في جسد أبو جبل، وسكنت الشباك.

أخبار متعلقة
حكم قمة الزمالك والأهلي: ثقوا بنا تشكيل القمة - فتوح وأوباما والسعيد يقودون الزمالك ضد الأهلي تشكيل القمة - الشناوي وديانج وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك موسيماني يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل لقاء الزمالك

الهدف هو العكسي السابع تاريخيا في مباريات الأهلي والزمالك.

حسن الفار لاعب الزمالك السابق سجل هدفين من قبل في مرماه بالخطأ في الثلاثينيات.

أما حسين الفار لاعب الأهلي السابق، فسجل في مرماه بالخطأ أيضا لصالح الزمالك.

إبراهيم الكبير سجل في شباك الأهلي بالخطأ في موسم 1965/1966.

وفي موسم 1981/1982 سجل محمد عامر بالخطأ في مرمى الأهلي أيضا، قبل أن يسجل التعادل لفريقه أمام الزمالك في نفس اللقاء.

وأخيرا، كان أحمد توفيق الذي سجل في مرمى الزمالك بالخطأ موسم 2013/2014.

والآن بعد 8 سنوات، تشهد مباريات القمة هدف عكسي جديد بتوقيع أبو جبل.

مع انتصاف الشوط الأول، أصبحت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الدوري المصري الأهلي الزمالك محمد أبو جبل
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جبل في مرماه.. الأهلي يتقدم على الزمالك بالهدف العكسي السابع بتاريخ القمة 9 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: صلاح محترف رائع.. يستحق الكرة الذهبية ساعة | المحترفون
3 مباريات = 3 نقاط.. المصري يفرض التعادل على فيوتشر ساعة | الدوري المصري
مباشر في القمة - الزمالك (0) (3) الأهلي.. بطاقة صفراء لطارق حامد ساعة | الدوري المصري
بداية ولا أروع.. غزل المحلة يُسقط إنبي بثلاثية محققا أفضل انطلاقة منذ 15 عاما ساعة | الدوري المصري
تشكيل القمة - فتوح وأوباما والسعيد يقودون الزمالك ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
حكم قمة الزمالك والأهلي: ثقوا بنا ساعة | الدوري المصري
الانطلاقة ناجحة.. سيدات دجلة تحصدن أول انتصار في دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 2 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 3 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا