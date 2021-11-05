أليسون: صلاح محترف رائع.. يستحق الكرة الذهبية

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

يرى أليسون بيكر حارس ليفربول أن زميله محمد صلاح النجم المصري يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وترشح صلاح للجائزة التي ستلعن مجلة فرانس فوتبول عن الفائز بها نهاية نوفمبر الجاري.

ويقدم صلاح مستوى رائعا مع ليفربول في الموسم الجاري، لكن غياب التتويج عنه في الموسم الماضي قد يقلل حظوظه في اقتناص الجائزة الثمينة.

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وقال أليسون البرازيلي لقناة TNT Sports:"صلاح يستحق الكرة الذهبية بعد كل ما قدمه. ليس فقط في الموسم الحالي لأنه مستمر بهذا المستوى".

وواصل "أعتقد أن التصويت في الكرة الذهبية يأخذ المواسم الماضية بعين الاعتبار، لكن الأمر صعب نظرا لوجود العديد من اللاعبين الذين يستحقون الجائزة".

واستمر "على سبيل المثال هناك روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) الذي يقدم أشياء رائعة في المواسم الأخيرة وحطم أرقاما قياسية. صلاح أيضا حطم أرقاما قياسية، وهناك لاعبون توجوا ببطولات كبيرة. بالتأكيد كل متوج يستحق الفوز بالجائزة".

وأردف "صلاح شخص يعمل كثيرا، ليس لنفسه فقط، بل للفريق أيضا. يهتم بنفسه كثيرا، محترف رائع. يستحق الجائزة بكل تأكيد، سأكون سعيدا لو توج بجائزة مثل هذه، لأنه شخص يعمل بكد ويساعدنا كثيرا".

ويرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن صلاح هو الأفضل في العالم حاليا بعد مستواه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة عام 2018 وخامسا عام 2019.

محمد صلاح الكرة الذهبية
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