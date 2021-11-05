3 مباريات = 3 نقاط.. المصري يفرض التعادل على فيوتشر

تعادلات النادي المصري مازالت مستمرة، محققا التعادل الثالث أمام فيوتشر.

وتعادل المصري مع فيوتشر بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سجل مروان محسن هدف فيوتشر، فيما سجل حسن علي هدف المصري.

التعادل رفع رصيد فيوتشر إلى 4 نقاط في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد المصري إلى ثلاث نقاط في المركز الـ13.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بتشكيل فيوتشر المعتاد. مروان محسن يقود الهجوم، ومحمود جنش في حراسة المرمى، فيما بدأ أحمد رفعت، وعمر كمال عبد الواحد كأساسيين.

وفي الجهة الأخرى، بدأ مُعين الشعباني بـ حسن علي كظهير أيسر أساسي في غياب أحمد شديد قناوي، فيما قاد أوستين أموتو الهجوم.

وصف المباراة

دقائق المباراة الأولى كانت هادئة، وخالية من الفرص. إلياس الجلاصي أرسل عرضية في الدقيقة الـ13، لكنها مرت من الجميع.

ورد فيوتشر في الدقيقة الـ20 بعرضية من عمر كمال، قابلها أيمن الصفاقسي بتصويبة في يد أحمد مسعود.

محمد عنتر اخترق أيضا في الدقيقة الـ24 وأرسل عرضية، تصدى لها جنش قبل متابعة أوستين أموتو.

وبعد فترة جديدة من الهدوء، ثم انطلق أموتو في الدقيقة الـ42 وسدد بقوة، لكن فوق المرمى.

وقبل صافرة الحكم، سجل فيوتشر الهدف الأول في الدقيقة الـ45. عرضية من جوزيف نجويم، استلمها مروان محسن واستدار، ثم سدد في مرمى أحمد مسعود مسجلا الأول.

الشوط الثاني

المصري بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل. أوستين أموتو سدد في الدقيقة الـ55 بجانب القائم بقليل.

وتدخل علي ماهر في الدقيقة الـ55 بدخول ناصر ماهر بدلا من أيمن الصفاقسي.

المصري كاد يتعادل في الدقيقة الـ56 بعد مخالفة نفذها إلياس الجلاصي، وقابلها أحمد علاء برأسية، تصدى لها جنش.

هنا تدخل معين الشعباني، وشارك عمرو مرعي في أولى مشاركاته بدلا من جريندو.

أخطاء المصري كادت تسفر عن هدف ثان لفيوتشر في الدقيقة الـ67. أحمد رفعت انطلق على الجهة اليسرى وسدد ليتصدى لها مسعود. وترتد الكرة إلى عمرو موسى الذي أخطأ في التشتيت، لتصل الكرة إلى مروان محسن الذي سدد في القائم الأيسر.

تبديلات لإنقاذ الموقف

الشعباني تدخل هنا مجددا وأجرى تبديلان لإنقاذ الموقف في الدقيقة الـ70. شارك أحمد الشيخ، ومحمد بلح بدلا من إلياس الجلاصي، وأوستين أموتو.

ورد ماهر بدخول سعد سمير وكريم عرفات في الدقيقة الـ72 بدلا من أحمد رفعت، ومصطفى البدري.

تبديلات المصري أتت ثمارها سريعا في الدقيقة الـ72 بتشكيل الخطورة من أحمد الشيخ الذي انطلق وسدد ليتصدى لها جنش، وترتد له ليتم عرقلته، ويحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للمصري.

حسن علي سدد ركلة الجزاء بنجاح، وسجل التعادل للنادي المصري.

تبديل علي ماهر الجديد كان في الدقيقة الـ82 بدخول محمد فاروق بدلا من كريم نيدفيد.

وكانت آخر تبديلات الشعباني في الدقيقة الـ84 بدخول أسامة الجزار، وأحمد حمودي بدلا من محمد عنتر، وإيزي إيميكا.

فيوتشر كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ89 بعد ركنية أخطأ مسعود الإمساك بها، وتابعها محمد عبد المنعم بتصويبة، تصدى لها مسعود.

ورد المصري بانفراد في الدقيقة الـ91 وتمريرة من بلح إلى مرعي الذي سدد، ليتصدى لها جنش إلى ركنية، ولينتهي اللقاء بالتعادل.