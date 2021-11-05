انتهت في القمة - الزمالك (3) (5) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

ويلتقي القطبان على أرضية استاد القاهرة في الدوري وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ما يقارب 11 عاما.

واستهل الزمالك مشواره بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0، فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق90: جوووول ثالث للزمالك سجله بنشرقي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق89: الشحات يخترق دفاع الزمالك ويسدد الكرة تمر بجوار القائم في فرصة خطيرة

ق88: نزول محمد هاني بدلا من بدر بانون مدافع الأهلي

ق86: تسديدة بعيدة المدى من بنشرقي لكن الكرة تمر فوق عارضة الشناوي

ق82: تبديلان للأهلي - نزول ياسر إبراهيم وطاهر محمد بدلا من أيمن أشرف ومحمد شريف

ق80: جوووووووول! زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء

ق78: ركلة جزاء للزمالك

ق77: الونش يبعد كرة خطيرة كاد يسددها ميكيسون لاعب الأهلي في المرمى

ق75: تسديدة قوية من طارق حامد لكن الكرة تمر بجوار قائم الشناوي حارس الأهلي

ق75: عرضية من زيزو يقابلها بانون بكعب قدمه لتمر الكرة بجوار قائم الشناوي

ق68: تبديلان للأهلي - نزول حسين الشحات ولويس ميكيسون بدلا من أفشة وتاو

ق66: بطاقة صفراء لأيمن أشرف لاعتراضه على قرار الحكم

ق66: دخول قوي من زيزو على أفشة ويحصل الأول على بطاقة صفراء

ق65: جوووول! معلول ينجح هذه المرة ويسجل الهدف الخامس

ق64: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء

ق62: جووووول الخامس للأهلي يسجله محمد شريف بعد متابعة الكرة إثر تصدي أبو جبل لركلة جزاء معلول

ق62: تبديلان للزمالك - نزول محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد وبنشرقي

ق59: ركلة جزااااء للأهلي

ق58: محمد شريف يهدر فرصة كبيرة بعد تمريرة من تاو لكن أبو جبل يتصدى

ق53: ديانج جوووووووول! بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق51: جووووووول! مصطفى فتحي يسدد صاروخ يسكن شباك الأهلي

ق50: شريف يسدد الكرة ويتصدى أبو جبل إثر انفراد تام لكن راية المساعد تحتسب تسللا على الأول

ق48: عمر السعيد يسدد الكرة بجوار القائم

ق47: ضغط أبيض مبكر في الشوط الثاني أملا في تقليص الفارق

ق46: نزول مصطفى فتحي بدلا من إمام عاشور في أول تبديل للزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: أوباما يسدد والشناوي يتصدى لكن راية المساعد تعلن تسللا على الأول

ق38: بطاقة صفراء لعمر السعيد مهاجم الزمالك

ق34: تدخل قوي من طارق حامد على عمرو السولية ليحصل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء

ق25: جووووووول! الثالث يسجله محمد شريف بعدما تابع الكرة إثر تمريرة رائعة "رابونا" من عمرو السولية

ق20: جووووووول! الثاني للأهلي يسجله علي معلول من ركلة جزاء

ق18: ركلة جزاااااء للأهلي بعد عرقلة علي معلول

ق16: جووووووول! الهدف الأول للأهلي يسجله أليو ديانج بتسديدة قوية لترتطم الكرة بدفاع الزمالك ثم العارضة ثم يد أبو جبل ثم إلى داخل الشباك

ق14: تسديدة أرضية ضعيفة من بيرسي تاو تمر الكرة سهلة ليد محمد أبو جبل

ق14: هجوم مرتد للأهلي وأفشة يمرر الكرة لأكرم توفيق لكن الأخير يهدر الكرة ليقطعها دفاع الزمالك

ق13: تسديدة بعيدة المدى من زيزو لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي

ق11: ضغط للزمالك من اليسار عن طريق بنشرقي وفتوح

ق9: زيزو يمرر الكرة لبنشرقي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية

ق8: خطأ للزمالك بعد التحام بين حمدي فتحي وعمر السعيد

ق7: خطأ للزمالك بعدما رأى الحكم لمسة يد على أكرم توفيق

ق6: إمام عاشور يستحوذ على الكرة في وسط ملعب الأهلي لكن يمرر الكرة طويلة لأحمد فتوح لتخرج إلى رمية تماس

ق4: ضغط أهلاوي مبكر وركلة ركنية من اليمين

ق3: إمام عاشور لاعب الزمالك يسقط بعد الاصطدام بأليو ديانج وركلة حرة للأهلي

بداية المباراة