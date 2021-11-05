انتهت في القمة - الزمالك (3) (5) الأهلي

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد شريف - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

ويلتقي القطبان على أرضية استاد القاهرة في الدوري وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ما يقارب 11 عاما.

واستهل الزمالك مشواره بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0، فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0.

أخبار متعلقة
حكم قمة الزمالك والأهلي: ثقوا بنا تشكيل القمة - الشناوي وديانج وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك اختبر معلوماتك – هل تعرف تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك جيدا؟

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

---

نهاية المباراة

ق90: جوووول ثالث للزمالك سجله بنشرقي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق89: الشحات يخترق دفاع الزمالك ويسدد الكرة تمر بجوار القائم في فرصة خطيرة

ق88: نزول محمد هاني بدلا من بدر بانون مدافع الأهلي

ق86: تسديدة بعيدة المدى من بنشرقي لكن الكرة تمر فوق عارضة الشناوي

ق82: تبديلان للأهلي - نزول ياسر إبراهيم وطاهر محمد بدلا من أيمن أشرف ومحمد شريف

ق80: جوووووووول! زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء

ق78: ركلة جزاء للزمالك

ق77: الونش يبعد كرة خطيرة كاد يسددها ميكيسون لاعب الأهلي في المرمى

ق75: تسديدة قوية من طارق حامد لكن الكرة تمر بجوار قائم الشناوي حارس الأهلي

ق75: عرضية من زيزو يقابلها بانون بكعب قدمه لتمر الكرة بجوار قائم الشناوي

ق68: تبديلان للأهلي - نزول حسين الشحات ولويس ميكيسون بدلا من أفشة وتاو

ق66: بطاقة صفراء لأيمن أشرف لاعتراضه على قرار الحكم

ق66: دخول قوي من زيزو على أفشة ويحصل الأول على بطاقة صفراء

ق65: جوووول! معلول ينجح هذه المرة ويسجل الهدف الخامس

ق64: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء

ق62: جووووول الخامس للأهلي يسجله محمد شريف بعد متابعة الكرة إثر تصدي أبو جبل لركلة جزاء معلول

ق62: تبديلان للزمالك - نزول محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد وبنشرقي

ق59: ركلة جزااااء للأهلي

ق58: محمد شريف يهدر فرصة كبيرة بعد تمريرة من تاو لكن أبو جبل يتصدى

ق53: ديانج جوووووووول! بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق51: جووووووول! مصطفى فتحي يسدد صاروخ يسكن شباك الأهلي

ق50: شريف يسدد الكرة ويتصدى أبو جبل إثر انفراد تام لكن راية المساعد تحتسب تسللا على الأول

ق48: عمر السعيد يسدد الكرة بجوار القائم

ق47: ضغط أبيض مبكر في الشوط الثاني أملا في تقليص الفارق

ق46: نزول مصطفى فتحي بدلا من إمام عاشور في أول تبديل للزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: أوباما يسدد والشناوي يتصدى لكن راية المساعد تعلن تسللا على الأول

ق38: بطاقة صفراء لعمر السعيد مهاجم الزمالك

ق34: تدخل قوي من طارق حامد على عمرو السولية ليحصل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء

ق25: جووووووول! الثالث يسجله محمد شريف بعدما تابع الكرة إثر تمريرة رائعة "رابونا" من عمرو السولية

ق20: جووووووول! الثاني للأهلي يسجله علي معلول من ركلة جزاء

ق18: ركلة جزاااااء للأهلي بعد عرقلة علي معلول

ق16: جووووووول! الهدف الأول للأهلي يسجله أليو ديانج بتسديدة قوية لترتطم الكرة بدفاع الزمالك ثم العارضة ثم يد أبو جبل ثم إلى داخل الشباك

ق14: تسديدة أرضية ضعيفة من بيرسي تاو تمر الكرة سهلة ليد محمد أبو جبل

ق14: هجوم مرتد للأهلي وأفشة يمرر الكرة لأكرم توفيق لكن الأخير يهدر الكرة ليقطعها دفاع الزمالك

ق13: تسديدة بعيدة المدى من زيزو لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي

ق11: ضغط للزمالك من اليسار عن طريق بنشرقي وفتوح

ق9: زيزو يمرر الكرة لبنشرقي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية

ق8: خطأ للزمالك بعد التحام بين حمدي فتحي وعمر السعيد

ق7: خطأ للزمالك بعدما رأى الحكم لمسة يد على أكرم توفيق

ق6: إمام عاشور يستحوذ على الكرة في وسط ملعب الأهلي لكن يمرر الكرة طويلة لأحمد فتوح لتخرج إلى رمية تماس

ق4: ضغط أهلاوي مبكر وركلة ركنية من اليمين

ق3: إمام عاشور لاعب الزمالك يسقط بعد الاصطدام بأليو ديانج وركلة حرة للأهلي

بداية المباراة

في القمة الأهلي الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي 4 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: الأيام الجميلة عادت.. ربما المرة المقبلة سأهزم الزمالك بنتيجة أكبر 8 دقيقة | الدوري المصري
سيمفونية حمراء في قمة تاريخية.. الأهلي يهزم الزمالك 5-3 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد الشوط الأول.. ثلاثية الأهلي في الزمالك تكتب رقما لم يحدث منذ 70 عاما ساعة | الدوري المصري
المحرق البحريني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه ساعة | آسيا
أبو جبل في مرماه.. الأهلي يتقدم على الزمالك بالهدف العكسي السابع بتاريخ القمة 2 ساعة | الدوري المصري
أليسون: صلاح محترف رائع.. يستحق الكرة الذهبية 3 ساعة | المحترفون
3 مباريات = 3 نقاط.. المصري يفرض التعادل على فيوتشر 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 2 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 3 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 4 حسام حسن غاضبا: خسرنا ضد بيراميدز بفعل فاعل.. تم ذبحنا