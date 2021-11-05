انتهت في القمة - الزمالك (3) (5) الأهلي
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.
ويلتقي القطبان على أرضية استاد القاهرة في الدوري وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ما يقارب 11 عاما.
واستهل الزمالك مشواره بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0، فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
---
نهاية المباراة
ق90: جوووول ثالث للزمالك سجله بنشرقي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق89: الشحات يخترق دفاع الزمالك ويسدد الكرة تمر بجوار القائم في فرصة خطيرة
ق88: نزول محمد هاني بدلا من بدر بانون مدافع الأهلي
ق86: تسديدة بعيدة المدى من بنشرقي لكن الكرة تمر فوق عارضة الشناوي
ق82: تبديلان للأهلي - نزول ياسر إبراهيم وطاهر محمد بدلا من أيمن أشرف ومحمد شريف
ق80: جوووووووول! زيزو يسجل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء
ق78: ركلة جزاء للزمالك
ق77: الونش يبعد كرة خطيرة كاد يسددها ميكيسون لاعب الأهلي في المرمى
ق75: تسديدة قوية من طارق حامد لكن الكرة تمر بجوار قائم الشناوي حارس الأهلي
ق75: عرضية من زيزو يقابلها بانون بكعب قدمه لتمر الكرة بجوار قائم الشناوي
ق68: تبديلان للأهلي - نزول حسين الشحات ولويس ميكيسون بدلا من أفشة وتاو
ق66: بطاقة صفراء لأيمن أشرف لاعتراضه على قرار الحكم
ق66: دخول قوي من زيزو على أفشة ويحصل الأول على بطاقة صفراء
ق65: جوووول! معلول ينجح هذه المرة ويسجل الهدف الخامس
ق64: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء
ق62: جووووول الخامس للأهلي يسجله محمد شريف بعد متابعة الكرة إثر تصدي أبو جبل لركلة جزاء معلول
ق62: تبديلان للزمالك - نزول محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد وبنشرقي
ق59: ركلة جزااااء للأهلي
ق58: محمد شريف يهدر فرصة كبيرة بعد تمريرة من تاو لكن أبو جبل يتصدى
ق53: ديانج جوووووووول! بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق51: جووووووول! مصطفى فتحي يسدد صاروخ يسكن شباك الأهلي
ق50: شريف يسدد الكرة ويتصدى أبو جبل إثر انفراد تام لكن راية المساعد تحتسب تسللا على الأول
ق48: عمر السعيد يسدد الكرة بجوار القائم
ق47: ضغط أبيض مبكر في الشوط الثاني أملا في تقليص الفارق
ق46: نزول مصطفى فتحي بدلا من إمام عاشور في أول تبديل للزمالك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: أوباما يسدد والشناوي يتصدى لكن راية المساعد تعلن تسللا على الأول
ق38: بطاقة صفراء لعمر السعيد مهاجم الزمالك
ق34: تدخل قوي من طارق حامد على عمرو السولية ليحصل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء
ق25: جووووووول! الثالث يسجله محمد شريف بعدما تابع الكرة إثر تمريرة رائعة "رابونا" من عمرو السولية
ق20: جووووووول! الثاني للأهلي يسجله علي معلول من ركلة جزاء
ق18: ركلة جزاااااء للأهلي بعد عرقلة علي معلول
ق16: جووووووول! الهدف الأول للأهلي يسجله أليو ديانج بتسديدة قوية لترتطم الكرة بدفاع الزمالك ثم العارضة ثم يد أبو جبل ثم إلى داخل الشباك
ق14: تسديدة أرضية ضعيفة من بيرسي تاو تمر الكرة سهلة ليد محمد أبو جبل
ق14: هجوم مرتد للأهلي وأفشة يمرر الكرة لأكرم توفيق لكن الأخير يهدر الكرة ليقطعها دفاع الزمالك
ق13: تسديدة بعيدة المدى من زيزو لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي
ق11: ضغط للزمالك من اليسار عن طريق بنشرقي وفتوح
ق9: زيزو يمرر الكرة لبنشرقي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية
ق8: خطأ للزمالك بعد التحام بين حمدي فتحي وعمر السعيد
ق7: خطأ للزمالك بعدما رأى الحكم لمسة يد على أكرم توفيق
ق6: إمام عاشور يستحوذ على الكرة في وسط ملعب الأهلي لكن يمرر الكرة طويلة لأحمد فتوح لتخرج إلى رمية تماس
ق4: ضغط أهلاوي مبكر وركلة ركنية من اليمين
ق3: إمام عاشور لاعب الزمالك يسقط بعد الاصطدام بأليو ديانج وركلة حرة للأهلي
بداية المباراة