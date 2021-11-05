حكم قمة الزمالك والأهلي: ثقوا بنا

وجه محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز، رسالة قبل ساعة تقريبا من انطلاق المواجهة.

وقال عادل عبر قناة أون تايم سبورتس:"بإذن الله تكون قمة الروح الرياضية، خاصة وأنني أدرت 17 مباراة لفريق و18 للأخر، وبالتالي أعرف الفريقين جيدا وعلاقتي جيدة باللاعبين".

وأضاف "وجود الجماهير سيزيد متعة المباراة وحماسها، ولذلك ستكون مواجهة اليوم مختلفة. أقول للجماهير المصرية ثقوا بالحكام".

وأصر الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد المباراة لحكم مصري بخلاف ما كان الأمر عليه في السنوات الماضية.

وجرت العادة على انتداب حكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك لكن مواجهتي الموسم الماضي بين الناديين أدراهما المصريان محمود البنا وأمين عمر.

وتنطلق المواجهة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.