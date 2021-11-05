تشكيل القمة - فتوح وأوباما والسعيد يقودون الزمالك ضد الأهلي

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في طلائع الجيش

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ضيفه الأهلي اليوم الجمعة في مباراة القمة ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل حامل اللقب:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش"- محمود علاء - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - إمام عاشور- يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري

واستمر أحمد فتوح وعمر السعيد في التشكيل الأساسي بعدما شاركا منذ البداية أمام طلائع الجيش.

ويعود أوباما لوسط الملعب بعدما أبعدته الإصابة عن اللقاء الماضي.

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط وخلفه الأهلي برصيد 6 نقاط مثل الزمالك الثالث والبنك الأهلي الرابع.

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