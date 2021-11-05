تشكيل القمة - الشناوي وديانج وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 18:10

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف في البنك الأهلي

أعلن الأهلي تشكيله لمواجهة مضيفه الزمالك اليوم الجمعة في لقاء القمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الأحمر:

حارس المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

وسط الملعب: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو- محمد شريف - محمد مجدي "أفشة"

البدلاء: علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أحمد عبد القادر - لويس ميكيسون - حسين الشحات - عمار حمدي - حسام حسن - طاهر محمد

وعاد محمد الشناوي لحماية عرين بطل إفريقيا بعد تعافيه من الإصابة، ورجع أليو ديانج لوسط الملعب بعدما أبعده الإيقاف عن مباراة البنك الأهلي.

وسيشغل أكرم توفيق مركز الظهير الأيمن بينما يقود محمد شريف الهجوم ويجلس لويس ميكيسون على مقاعد البدلاء.

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط وخلفه الأهلي برصيد 6 نقاط مثل الزمالك الثالث والبنك الأهلي الرابع.

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