انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري.. غزل المحلة (3)-(0) إنبي.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نادي فيوتشر والمصري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

فيوتشر ضد المصري (1/1)

نهاية المباراة

ق. 76 جوووول التعااادل. حسن علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 74 ركلة جزاااء للمصري بعد عرقلة أحمد الشيخ.

ق. 72 تبديلان لـ فيوتشر بدخول سعد سمير وكريم عرفات بدلا من مصطفى البدري وأحمد رفعت.

ق. 69 أحمد الشيح ومحمد بلح يشاركان بدلا من أوستين أموتو، وإلياس الجلاصي.

ق. 67 مسعود والقائم ينقذان المصري من الثاني. رفعت ينطلق ويسدد ليتصدى لها مسعود وترتد إلى عمرو موسى الذي يخطيء في التشتيت لتصل إلى مروان مسحن الذي سدد في القائم الأيسر.

ق. 57 عمرو مرعي يشارك بدلا من جريندو.

ق. 56 مخالفة ينفذها الجلاصي ورأسية من أحمد علاء يتصدى لها جنش بصعوبة.

ق. 51 تصويبة من أموتو بجانب مرمى جنش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووول أووول.. عرضية من رفعت إلى مروان محسن الذي استدار بدفاع المصري وسدد مسجلا الأول في شباك مسعود.

ق. 44 تصويبة رااائعة من أموتو بجانب القائم بقليل.

ق. 23 انطلاقة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء، وعرضية ينقذها جنش قبل متابعة أموتو.

ق. 21 عرضية من عمر كمال، يقابلها أيمن الصفاقسي بتصويبة يتصدى لها أحمد مسعود.

بداية المباراة

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غزل المحلة ضد إنبي (0/3)

نهاية المباراة

ق. 71 جووول ثااالث. أحمد غنيم يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول ثاااني. عرضية تمر من الجميع ويسجلها صلاح ريكو بالخطأ في مرماه.

ق. 17 جووول أوول لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى.

بداية المباراة

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