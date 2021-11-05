الدرجة الثانية - زد يحسم القمة.. وصحوة الترسانة مستمرة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:18

كتب : رضا السنباطي

زد

حسم زد قمة مباريات الجولة السادسة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية 2021-2022 بإسقاط ضيفه الداخلية بهدف محمد همام اليوم الجمعة.

وكاد الداخلية يدرك التعادل لولا إهدار سمير فكري لركلة جزاء ونال زميله بابا ديوب بطاقة حمراء.

وانفرد زد بقمة ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 16 نقطة بينما الداخلية الوصيف ورصيده 13 نقطة.

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وحقق المدرب ياسر رضوان نجم مصر السابق انتصاره الأول بقيادة النصر للفوز على المريخ بهدفين لواحد.

وسجل للنصر محمود حسونة ومحمد حسن ميدو بينما أحرز للمريخ اللاعب محمد أبو سريع.

وفاز وادي دجلة على القناة بهدف يوسف حسن رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

وواصل الترسانة نتائجه المميزة خارج ملعبه وحقق فوزه الثالث في البطولة بإسقاط بورفؤاد بهدفين لواحد ورفع رصيده إلى 10 نقاط.

وقاد المدرب جمعة مشهور فريق السكة الحديد للفوز على المصرية للاتصالات بهدف سايكو وأهدر حميد علي ركلة جزاء للأخير.

وتعادل بتروجت سلبيا مع منتخب السويس وأهدر الأول ركلة جزاء، بينما انتهت مباراة بورتو السويس والإنتاج الحربي بنتيجة 2-2.

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