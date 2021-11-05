التشكيل - أموتو يقود هجوم المصري في مواجهة "مروان" فيوتشر

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

محمود جنش - فيوتشر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيله لخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان نجويم – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – مصطفى البدري – أيمن الصفاقسي

خط الهجوم: مروان محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي – سعد سمير – طارق طه – كريم عرفات – محمد رضا – عربي بدر – ناصر ماهر – محمد فاروق – إنسنا أبدريال.

على الناحية الأخرى أعلن معين الشعباني مدرب المصري تشكيل فريقه، والذي يتضمن كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – إلياس الجلاصي – محمد جريندو

خط الهجوم: أوستن أموتو

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: عصام ثروت – إسلام صلاح – أحمد شوشة – أسامة الجزار – مصطفى أيمن – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – محمد بلح – عمرو مرعي

فيوتشر المصري الشعباني علي ماهر مروان محسن جنش أوستن أموتو
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