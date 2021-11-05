التشكيل - أموتو يقود هجوم المصري في مواجهة "مروان" فيوتشر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيله لخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان نجويم – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – مصطفى البدري – أيمن الصفاقسي

خط الهجوم: مروان محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي – سعد سمير – طارق طه – كريم عرفات – محمد رضا – عربي بدر – ناصر ماهر – محمد فاروق – إنسنا أبدريال.

على الناحية الأخرى أعلن معين الشعباني مدرب المصري تشكيل فريقه، والذي يتضمن كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – إلياس الجلاصي – محمد جريندو

خط الهجوم: أوستن أموتو

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: عصام ثروت – إسلام صلاح – أحمد شوشة – أسامة الجزار – مصطفى أيمن – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – محمد بلح – عمرو مرعي