التشكيل - أموتو يقود هجوم المصري في مواجهة "مروان" فيوتشر
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:14
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيله لخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: جوناثان نجويم – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد
خط الوسط: غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – مصطفى البدري – أيمن الصفاقسي
خط الهجوم: مروان محسن
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي – سعد سمير – طارق طه – كريم عرفات – محمد رضا – عربي بدر – ناصر ماهر – محمد فاروق – إنسنا أبدريال.
على الناحية الأخرى أعلن معين الشعباني مدرب المصري تشكيل فريقه، والذي يتضمن كل من:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – حسن علي
خط الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – إلياس الجلاصي – محمد جريندو
خط الهجوم: أوستن أموتو
وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: عصام ثروت – إسلام صلاح – أحمد شوشة – أسامة الجزار – مصطفى أيمن – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – محمد بلح – عمرو مرعي