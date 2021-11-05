قنابل مروان حمدي الدخانية تُثير الذعر.. سموحة يدك إيسترن كومباني بثلاثية

ألقى مروان حمدي بقنبلتين دخانيتين في شباك إيسترن كومباني مهدا طريق الانتصار الأول لسموحة خلال الموسم الجاري من الدوري.

واستضاف سموحة منافسه إيسترن كومباني في استاد الإسكندرية في ثالث جولات الدوري المصري وفاز عليه بثلاثة دون رد.

سجل مروان حمدي هدفي المباراة في الدقائق 39 و75.

وجاء الهدف الثالث عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة وصل رصيد سموحة لخمس نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما لم يحصد إيسترن كومباني أي نقطة حتى الآن ليحتل المركز الـ17 وقبل الأخير.

التشكيل

اعتمد سموحة على مروان حمدي وحيدا في الهجوم وخلفه صديق كابالا وحسين فيصل وأولا سيكيرو.

فيما اعتمد إيسترن كومباني على مهاجمين هما محمد الفيل ومحمد حسن.

ملخص اللقاء

تأخر انطلاق المباراة لـ10 دقائق عن موعدها الأصلي بسبب حدوث مشكلة في تقنية الفيديو والتواصل بين حكام وغرفة الـVAR.

وبدأت المباراة بشكل هادئ وغابت عنها الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 39 ومن هجمة منظمة حول حسين فيصل عرضية قابلها مروان حمدي برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسموحة.

وكاد إيسترن كومباني يتعادل سريعا جدا بعد ثلاث تسديدات متتالية من محمد الفيل لكن الهاني سليمان تألق وتصدى له.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ مثل نظيره الأول وفي الدقيقة 57 توغل مروان حمدي بالكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة ليعلن عن الهدف الثاني لسموحة.

وكاد محمد الفيل يسجل هدفا لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 80 خطف عبد الرحمن عامر الكرة وأرسل عرضية زاحفة من الناحية اليسرى قابلها صديق كالابا بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسموحة.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار سموحة بثلاثية دون رد.