موسيماني يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل لقاء الزمالك

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للأخيرة للاعبي فريقه قبل ملاقاة الزمالك.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري في القمة 123.

وفاز كلا الفريقين في أول مباراتين لهما في الدوري.

وشهدت المحاضرة مراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز في المباراة.

وكان الأهلي دخل في معسكر مغلق أول أمس الأربعاء استعدادا للمباراة ونقل مرانه أمس الخميس لملعب الأهلي WE السلام بدلا من مختار التتش حفاظا على سرية التدريبات.