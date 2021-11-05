مؤتمر سولشاير: لا نريد تكرار ما حدث أمام ليفربول ضد سيتي.. ولا أهتم بسجلي ضد جوارديولا

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه لا يريد تكرار الهزيمة التاريخية التي تلقاها فريقه على يد ليفربول حينما يواجه غريمه التقليدي غدا السبت مانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لقد تخطينا ما حدث ضد ليفربول بالطبع ستكتب تلك الهزيمة في تاريخنا ولكننا حظينا بأسبوع جيد ونتائج جيدة بعيدا عن ملعبنا".

وواصل "يجب أن نخوض تلك المباراة ونحن نؤمن بقدرتنا على القيام بأشياء جيدة فهذا دربي والكل يعرف ما هو على المحك".

وعما يعنيه الدربي قال: "بالطبع مباراة خاصة في آخر مرة لعبنا الدربي بوجود الجماهير كان رائعا ومازلنا نتذكر تلك اللحظات أكثر من اللحظات المظلمة".

وأردف المدرب النرويجي "عندما سجل سكوت مكتوميناي هدفه كانت لحظة خاصة يجب أن نبدأ المباراة بشكل أفضل منهم لأن الكثير يعتمد على من يبدأ بشكل أفضل من الآخر".

أما عن اجتماع اللاعبين وتناولهم وجبة الغداء أمس الخميس في أحد المطاعم قال مازحا: "هذا الفريق قريب جدا من بعضه البعض وهذه الروح هامة جدا، لدينا مطعم في النادي لكن ربما شعر الجميع بالضجر من الطعام الذي يعده مايك الطاهي".

وعن إصابة رافائيل فاران وفيكتور ليندلوف قال: "سيغيب فاران لأربعة أو خمسة أسابيع، أما ليندلوف فمشاركته محل شك وأتمنى أن يأتي إلي غدا ويقول إنه لائق للمشاركة".

وبسؤاله عن تأثير كريستيانو رونالدو على الفريق قال: "هو أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب وتأثيره داخل وخارج الملعب هائل والطريقة التي يعتني فيها بنفسه، لا أعرف كيف يمكن أن يقول الناس إن هذا أمر سلبي".

وأكمل "لا يمكنني رؤية ذلك إن رونالدو يسجل الأهداف ويعمل لصالح فريقه وهو من أفضل اللاعبين المحترفين".

وعن الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة بخماسية من ليفربول قال: "عندما أتيت لهنا قبل ثلاث سنوات كان هناك تكهنات دائما لقد تخطينا ما حدث ضد ليفربول إنها لحظة مظلمة في مسيرتنا ولكننا لا نتوقع رحلة سهلة حينما تدرب يونايتد".

وبسؤاله أخيرا عن سجله الجيد ضد مدرب سيتي بيب جوارديولا قال: "لا أنا فقط أنظر للمباراة المقبلة لست مخولا للحديث عن ذلك".

وأتم "لدي احترام وتقدير كبير لجوارديولا وما قام به، حققنا بعض النتائج الجيدة أمامهم ونحتاج لأداء جيد وأحيانا نحتاج للحظ ونعلم أنه علينا أن نعاني كثيرا في المباراة ولكن علينا أن نؤمن بأنفسنا لأننا نخوض المباراة في ملعبنا وحققنا بعض النتائج الجيدة".

وخاض سولشاير ثماني مباريات ضد جوارديولا فاز في أربعة وخسر ثلاثة وتعادل مرة واحدة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بـ17 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه أرسنال.

فيما يأتي سيتي ثالثا بـ20 نقطة بالتساوي مع ملاحقه وست هام ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأول.