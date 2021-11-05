مؤتمر أنشيلوتي: هازارد ليس سعيدا.. من لا يغضب عند استبداله ليس لاعبا جيدا

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن وضع إيدين هازارد نجم الفريق، وعن مستجدات الحالة البدنية للويلزي جاريث بيل.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رايو فاييكانو: "التغييرات تحدث لإراحة اللاعبين وتحفيزهم، ولكنني لا أعتقد أن الفريق يشعر بالإرهاق. غدا يجب أن نلعب مباراة مثالية".

وأضاف "يعجبني فريق رايو فاييكانو فهو يلعب كرة قدم مباشرة ويدافع جيدا. كل مباراة لها طبيعتها واستراتيجيتها، وغدا ستكون الأمور مختلفة عن مباراة شاختار".

وعن موقف الويلزي جاريث بيل من الانضمام لمنتخب بلاده رغم إصابته قال أنشيلوتي: "بيل تدرب مع الفريق اليوم ولكن لن يتم استدعاؤه لمباراة رايو. منتخب ويلز سيقيم قدرته على اللعب. نلتزم بإرسال اللاعبين إلى منتخباتهم ولكننا أوضحنا حالته البدنية جيدا".

أما عما يثار بشأن غضب إيدين هازارد نجم الفريق من قلة مشاركاته أوضح المدرب الإيطالي "إنه ليس سعيدا، فهو يتدرب جيدا ويستحق الدقائق، وسيحصل عليها إذا استمر على هذا المنوال، ولكني لا أعرف ما إذا كان سيلعب غدا".

وتابع "بالأمس تحدثت مع لاعب لن أذكر اسمه، قال لي شيئا مثيرا للاهتمام. اللاعب الذي لا يغضب حين يتم استبداله لا يعتبر لاعبا جيدا".

أخيرا عن صافرات الاستهجان التي أطلقها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد الفريق في مواجهة شاختار اختتم "يجب أن نضعها في اعتباراتنا لأن رأي الجماهير مهم للغاية بالنسبة لنا. نريد أن نسعد المشجعين، وحين يطلقون الصافرات بهذه الطريقة يجب علينا القيام بعمل أفضل".