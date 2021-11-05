مؤتمر بارخوان: تغيير المدربين لا يؤثر على اللاعبين

شدد سيرجي بارخوان المدير الفني المؤقت لبرشلونة، على سعادته بتولي تدريب الفريق في الوقت الراهن، وأنه يبذل قصارى جهده لعودة الانتصارات للنادي مرة أخرى.

وقال بارخوان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو: "لا أعتقد أن تغيير المدربين سيشكل أثرا على اللاعبين".

وأضاف " أنا أحاول أن أكون أقرب نفسيا من اللاعبين، أريد أن أعرف لماذا كان الفريق يعاني ونمر من هذه المرحلة الصعبة، نحاول أن نحظى ببعض الوقت المرح مع لاعبي الفريق وأن أكون قريبا من اللاعبين وأفهمهم".

وتابع "أنا أفكر دائما في منح الأفضل للاعبين ولنفسي. لا أفكر في المستقبل أبدا، أعيش في الحاضر فقط، لقد تعلمت الكثير خلال هذه الأيام، الأفكار التكتيكية، الخطط لم أفكر بعد في مستقبلي، لكنني سأعود للبارسا B وأحاول الاستمتاع بكل لحظة ".

وعن هل هو المدرب المناسب لتدريب الفريق قال: "إذا كنت ترى أن شخص هو المناسب لتدريب الفريق، فعليك أن تقدم كل شيء للحصول عليه. لا أعلم وضع الأشخاص الذين يفاوضون، لكن علينا تقييم كل وضعية على حدة".

وعن إمكانية تولي تدريب الفريق لنهاية الموسم أوضح بارخوان "مهما بذلت من جهد، فذلك لن يهم إذا لم تأت النتائج. عموما، كنت أعلم أن فترتي كمدرب للبارسا محددة".

واستطرد "لقد حصلت على أمر مميز بتدريبي للفريق. لكنني أعلم الوضع، وسألوني إن كنت قادرا على تدريب الفريق بشكل مؤقت. أنا سعيد لذلك، وسأعمل على أن نقدم مباراة رائعة في ملعب صعب".

واختتم تصريحاته حول إصابة عثمان ديمبيلي وقال: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي نعاني منها. ديمبيلي عاد للتدريبات يوم الخميس ورأيناه بشكل جيد. لكن أحيانا علينا أن نغامر بعض الشيء".

يذكر أن فريق برشلونة يواجه سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز 9 في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.