"الجونة" و"تراي فاكتوري" يحتفلان بالفائزين فى سباق "نصف ماراثون الجونة" في نسخته الثالثة لعام 2021

احتفلت مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر بمحافظة البحر الأحمر، بالفائزين في النسخة الثالثة من سباق "نصف ماراثون الجونة" الذي جرت فعالياته صباح الجمعة 5 نوفمبر 2021 والذى تنظمه شركة "تراي فاكتوري"، الرائدة فى مجال إدارة االفعاليات الرياضية فى مصر وتحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، والذي شارك فيه أكثر من 800 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار.

شهدت النسخة الثالثة من نصف ماراثون الجونة 2021 منافسات كبيرة، خاصة وأنها تضمنت 4 مسافات ركض هي 21 كم، و10 كم، و5 كم، وسباق 1 كم للأطفال لأول مرة هذا العام. وشملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم كلا من، أوشا هوليما، سلمي فودة، نجمة عباس، نور الدين بكر، يوسف شنودة، بلال فايز. أما عن مسافة 10 كم، شملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كلا من: سلمي دسوقي، داليا بدران، كلير شارلتون، عبد الله عادل، بلال صلاح، عمر جامع. واخيرا فاز بنصف الماراثون و هو 21 كم كلا من: ندي الصاوي، خديجة امين، فاطمة هجرس، محد ربيع الحسيني، محمد رباكي، سيف الدين إسماعيل.

وشارك في تكريم الفائزين كل من السيد محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة والسيد أيمن حقي، رئيس فريق تراي فاكتوري، حيث تم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق جوائز خاصة، فى حين حصل كل متسابق عبر خط النهاية على ميدالية تذكارية.

أعرب محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة، عن سعادته بنجاح النسخة الثالثة من نصف ماراثون الجونة لعام 2021 ووجه الشكر لكل مسئولين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى وشركة "تراي فاكتوري" على دعمهم وتعاونهم الفعال لانجاح نصف ماراثون الجونة للمساهمة فى تشجيع السياحة الرياضية فى مدينة الجونة والتى تعد أيقونة مدن محافظة البحر الأحمر. وأشار إلى أن السياحة الرياضية تعتمد على العديد من العناصر أهمها انواع المسابقات، والموقع، والتنظيم، ونفخر ان مدينة الجونة مهيئة لاستضافة الفعاليات الرياضية الاقليمية والعالمية لتمتعها بالبنية التحتية والمرافق والخدمات فضلا عن الطقس المناسب والمناظر الطبيعية الخلابة والتى تجعل من اقامة المسابقات متعة.

وأضاف عاشور "سخرت مدينة الجونة كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية حيث يضم متسابقين من 37 دولة، بما يتماشى مع استراتيجية أوراسكوم للتنمية التي ترتكز على الاستدامة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة على مدار العام بما يساهم في تعزيز وإثراء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية."

من جهته أشاد أيمن حقي، رئيس فريق تراي فاكتوري، بجهود مدينة الجونة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى لدعم وتعزيز نصف ماراثون الجونة الذي أثبت نجاحه للعام الثالث علي التوالي واستقطب العديد من المشاركين من جنسيات وشرائح عمرية مختلفة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة المميزة تساهم في بناء مجتمع صحي يؤمن بأهمية الرياضة ودورها في بناء إنسان سليم العقل والجسد بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان، كما تعزز هذه الشراكة مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية حيث تم استخدام نظام MyLaps لتوقيت الماراثون هذا العام، وهو نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية.

جدير بالذكر أنه على مدار 32 عاماً، حرصت شركة أوراسكوم للتنمية على ان تكون مدينة الجونة مقصدا للفعاليات الرياضية والثقافية والفنية وريادة الاعمال وعلى رأسهم "مهرجان الجونة السينمائى" الذى احتفل مؤخرا بختام الدورة الخامسة، هذا بالاضافة الى بطولة "الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات" والتى يتم اقامتها على مدار 9 سنوات وأصبحت مؤثرة على التصنيف العالمى للاعبين، و"بطولة الجولف العالمية" وغيرها من الفعاليات الاقليمية والعالمية.

تأكيداً لنجاح الاستراتيجية والذى يؤكد نجاح مجهوداتهم ودعمهم لخروج نصف ماراثون الجونة بصورة التي تأتي تأكيداً لاستراتيجية التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص لتشجيع السياحة الرياضية فى المناطق المميزة والمشهورة بتواجدها القوى على خريطة السياحة العالمية عن طريق تنظيم واستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية خاصة وأن هذه النسخة من السباق شهدت مشاركة عدائين من 37 دولة.