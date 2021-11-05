قائمة برشلونة - فاتي وديباي يتصدران مباراة بارخوان الأخيرة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 14:05

كتب : أحمد أباظة

سيرجي بارخوان - المدير الفني المؤقت لبرشلونة

أعلن سيرجي بارخوان المدير الفني المؤقت لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب الحارس البديل نيتو بسبب ارتفاع درجة حرارته، وفقا لما أعلنه النادي عبر تويتر، إضافة إلى جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي وسيرجي روبرتو للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – لازار ساريفيتش

خط الدفاع: رونالد أروخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – جافي

خط الهجوم: ممفيس ديباي – أنسو فاتي – يوسف ديمير – لوك دي يونج – عبد الصمد الزلزولي

يذكر أن هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب المؤقت بارخوان، حيث أعلن السد القطري عن موافقته على رحيل تشافي لتدريب برشلونة.

بارخوان برشلونة الدوري الإسباني فاتي ديمبيلي ديباي
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