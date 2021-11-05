إطالات ومحاضرة أخيرة.. برنامج الزمالك قبل ساعات من ملاقاة الأهلي

يخوض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة قبل التوجه لاستاد القاهرة اليوم لملاقاة الأهلي في قمة الكرة المصرية.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي اليوم الجمعة في ثالث جولات الدوري المصري.

وتقرر أن يخوض اللاعبين إطالات في فندق الإقامة على مجموعتين وذلك بعد تناول وجبة الغداء.

ويلتقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة والـ10 دقائق قبل التوجه للملعب.

وفاز الزمالك في أول مباراتين له بالدوري على حساب طلائع الجيش وإنبي.

كذلك فاز الأهلي على الإسماعيلي والبنك الأهلي.