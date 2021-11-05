السد القطري يوافق على انتقال تشافي لتدريب برشلونة

أعلن السد القطري رسميا موافقته على التخلي عن خدمات تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لصالح برشلونة، وذلك بعد دفع النادي الكتالوني للشرط الجزائي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره تركي العلي الرئيس التنفيذي للنادي القطري، حيث قال:" وافقت إدارة السد على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده، واتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلا".

وأضاف "تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأوضح "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

واختتم "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة، وستبقى العلاقة مستمرة".

وقاد تشافي فريق السد القطري في 97 مباراة، حقق خلالها 64 فوزا وخسر 17 مرة، وسجل بمعدل 2.7 هدفا في المباراة، بينما تلقى 1.3 هدفا.

وتوج المدرب الإسباني العائد إلى كتالونيا بسبعة ألقاب مع السد الذي تولى قيادته في صيف 2019، أبرزهم الدوري القطري في الموسم الماضي.

ويأتي أسطورة وسط برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل قبل بضعة أيام، إثر خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 ثم الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف، ومنذ ذلك الوقت قاد سيرجي بارخوان الفريق بصورة مؤقتة، حيث تعادل مع ألافيس 1-1 وفاز على دينامو كييف 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشافي انضم إلى ناشئي برشلونة عام 1991، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1998 للمرة الأولى، واستمر في كامب نو حتى انتقاله إلى السد في صيف 2015، حيث توج بلقب الليجا 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات برداء البلوجرانا.