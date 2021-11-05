كونتي بعد الفوز بالمباراة الأولى: ثقتنا تهتز بسهولة.. يجب أن نعاني لأجل النصر

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام الجديد سعادته بالفوز الأول في مباراته الافتتاحية، والتي أتت ضد فيتيسه الهولندي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كونتي في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا: "كانت مباراة يجب علينا الفوز بها، حيث ستقلص حظوظنا في التأهل إن لم نفز. لدينا مباراتين، ولكن أعتقد أن الأداء سلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها فريق متقدم بنتيجة 3-0 ومسيطر على المباراة، ثم تطلب الأمر القليل لهز ثقته".

وتقدم توتنام بثلاثية هيونج مين سون ولوكاس مورا وهدف جاكوب راسموسين العكسي، ثم تلقى هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف "تلقينا هدفين يمكن تفاديهما، ونقص عددنا إلى 10 لاعبين وكان كل شيء وارد بعد ذلك. قمت ببعض التبديلات ونجحنا في العودة بالنتيجة. أنا سعيد بالفوز في وقت المعاناة، وأعتقد أن الفريق يجب أن يعاني قليلا لتحقيق الانتصار ولفهم إمكانية الفوز أثناء المعاناة".

وأوضح "في الوقت ذاته هناك الكثير من العمل لنقوم به. هناك هامش للتحسن. نحتاج للعمل تكتيكيا وبدنيا كي أحضر أفكاري عن الكرة لهذا الفريق. المشكلة أننا لا نملك الوقت للعمل، حيث سنلعب مجددا خلال يومين ثم ندخل التوقف الدولي".

وعن أسباب قبوله لتدريب توتنام قال كونتي: "النادي يملك بنية تحتية مذهلة، فلديه ملعبه وهذا أمر رائع، وملعب التدريب أمر يجب رؤيته لتصديقه. الآن نحن بحاجة لإيجاد بعض التوازن على مستوى كرة القدم حتى نقترب من مستوى النادي نفسه".

وتابع "أعرف أني يمكنني العمل هنا وأنا سعيد بوجود الفرصة. يجب أولا أن أتحلى بالصبر، لأني بدأت من الصفر وحين تبدأ من الصفر يجب أن تبدأ بالأبجديات".

يذكر أن توتنام لم يتوج بأي بطولة منذ عام 2008، وهو ما يسعى كونتي لتحقيقه بقدومه خلفا لنونو إسبريتو سانتو، الذي خلف جوزيه مورينيو ومن قبلهما ماوريسيو بوكيتينو دون الظفر بأي لقب.