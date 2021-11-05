كونتي بعد الفوز بالمباراة الأولى: ثقتنا تهتز بسهولة.. يجب أن نعاني لأجل النصر

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 11:40

كتب : أحمد أباظة

كونتي

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام الجديد سعادته بالفوز الأول في مباراته الافتتاحية، والتي أتت ضد فيتيسه الهولندي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كونتي في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا: "كانت مباراة يجب علينا الفوز بها، حيث ستقلص حظوظنا في التأهل إن لم نفز. لدينا مباراتين، ولكن أعتقد أن الأداء سلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها فريق متقدم بنتيجة 3-0 ومسيطر على المباراة، ثم تطلب الأمر القليل لهز ثقته".

وتقدم توتنام بثلاثية هيونج مين سون ولوكاس مورا وهدف جاكوب راسموسين العكسي، ثم تلقى هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة
بداية حقبة كونتي.. توتنام يجتاز فيتيسه بثلاثية كادت تتحول إلى كابوس بينهم شقيقه وخليفة مورينيو.. تعرف على طاقم كونتي الفني في توتنام مع اقتراب يناير.. إنتر ميلان يتصدى لطموحات كونتي في اللحظات الأخيرة.. تصريح العمل يمنح كونتي بدايته الرسمية في قيادة توتنام

وأضاف "تلقينا هدفين يمكن تفاديهما، ونقص عددنا إلى 10 لاعبين وكان كل شيء وارد بعد ذلك. قمت ببعض التبديلات ونجحنا في العودة بالنتيجة. أنا سعيد بالفوز في وقت المعاناة، وأعتقد أن الفريق يجب أن يعاني قليلا لتحقيق الانتصار ولفهم إمكانية الفوز أثناء المعاناة".

وأوضح "في الوقت ذاته هناك الكثير من العمل لنقوم به. هناك هامش للتحسن. نحتاج للعمل تكتيكيا وبدنيا كي أحضر أفكاري عن الكرة لهذا الفريق. المشكلة أننا لا نملك الوقت للعمل، حيث سنلعب مجددا خلال يومين ثم ندخل التوقف الدولي".

وعن أسباب قبوله لتدريب توتنام قال كونتي: "النادي يملك بنية تحتية مذهلة، فلديه ملعبه وهذا أمر رائع، وملعب التدريب أمر يجب رؤيته لتصديقه. الآن نحن بحاجة لإيجاد بعض التوازن على مستوى كرة القدم حتى نقترب من مستوى النادي نفسه".

وتابع "أعرف أني يمكنني العمل هنا وأنا سعيد بوجود الفرصة. يجب أولا أن أتحلى بالصبر، لأني بدأت من الصفر وحين تبدأ من الصفر يجب أن تبدأ بالأبجديات".

يذكر أن توتنام لم يتوج بأي بطولة منذ عام 2008، وهو ما يسعى كونتي لتحقيقه بقدومه خلفا لنونو إسبريتو سانتو، الذي خلف جوزيه مورينيو ومن قبلهما ماوريسيو بوكيتينو دون الظفر بأي لقب.

كونتي توتنام دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: علينا الحذر من واتفورد.. وأحب صنع لاعبي فريقي المشاكل لمدرب إنجلترا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي بعد الفوز بالمباراة الأولى: ثقتنا تهتز بسهولة.. يجب أن نعاني لأجل النصر 51 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة بين محمد شريف وميكيسوني أمام الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: لنا ركلتي جزاء واضحتين كالنهار.. هل يبدأ الحكام الضعاف مسيرتهم في دوري المؤتمر؟ ساعة | أوروبا
تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة بين الجزيري وعمر السعيد أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
بيان من شركة "تذكرتي" لجماهير الأهلي والزمالك قبل القمة ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 5-11-2021.. القمة والقناة الناقلة والمعلقين ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح يكشف السبب وراء وجود حكم إضافي لتقنية الفيديو في القمة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 2 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 3 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية