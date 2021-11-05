تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة بين محمد شريف وميكيسوني أمام الزمالك

يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين محمد شريف ولويس ميكيسوني للتواجد في خط هجوم الفريق أمام الزمالك.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي اليوم الجمعة في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- حمدي فتحي- بدر بانون

في الوسط: علي معلول أليو ديانج- عمرو السولية- أكرم توفيق

في الهجوم: بيرسي تاو- محمد شريف "لويس ميكيسوني"- محمد مجدي "أفشة"