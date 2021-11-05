مورينيو: لنا ركلتي جزاء واضحتين كالنهار.. هل يبدأ الحكام الضعاف مسيرتهم في دوري المؤتمر؟

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما غضبه من قرارات التحكيم عقب التعادل مع ضيفه بودو جليمت بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي، وهو نفس الخصم الذي خسر أمامه بسداسية نظيفة في النرويج.

وقال مورينيو في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا: "أعتقد أن النتيجة كانت قاسية علينا. لم يكن أداؤنا عظيما حيث ارتكبنا العديد من الأخطاء الفنية، خصوصا في الشوط الأول حين كنا نلعب من الخلف، كل مرة تذهب الكرة إلى (جوردان) فيرتو أو (إبريما) داربو نفقد الكرة".

وأضاف "حقيقة المباراة هي نتيجة 2-2، ولكن كان لنا ركلتي جزاء واضحتين كالنهار. يمكنك الحديث عن أي شيء تريده ولكن النتيجة هي النتيجة. سجلوا هدفين من تسديدتين على المرمى، وسجلنا هدفين ولنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما".

وأوضح "لا أعلم إن كانوا يعينون حكام ضعاف يبدأون مسيرتهم في دوري المؤتمر. لم أقل أي شيء عن الحكم في النرويج لأننا خسرنا 6-1، ولكن هنا كان لنا ركلتي جزاء واضحتين".

وتحدث مورينيو عن تعديلاته التكتيكية في هذه المباراة، حيث برر قرارات مثل تحريك برايان كريستانتي من الوسط إلى الدفاع قائلا: "التوازن يأتي من اللاعبين الذين أملكهم. ماتياس فينا كان مصابا، ولذلك كان يجب أن أختار ظهير أيسر. سولباكين (مهاجم بودو) لعب مباراة مميزة في الذهاب، ولكن اليوم (روجر) إيبانيز وضعه في جيبه. لمس الكرة مرة واحدة وسجل هدفا رائعا".

وتابع "كان يجب أن أحمي (ماراش) كومبولا لأنه لعب بشكل سيئ في المباراة الأولى، وهذه لم تكن المباراة الصحيحة له، ولذلك كان يجب أن أشرك كريستانتي في الدفاع، وبالتالي من أضع في الوسط؟ كان يجب أن أشرك داربو".

وواصل "الناس يتحدثون عن التوازن التكتيكي ولكن أحيانا يتمحور الأمر حول توازن خصائص اللاعبين. ميلان كان يعاني أمامنا ثم أشرك (تيموي) باكايوكو و(ساندرو) تونالي، نحن لا يمكننا ذلك".

واختتم مورينيو "يمكننا النظر إلى الإحصائيات البراجماتية، ولكن كم نقطة فقدناها بسبب أخطاء الحكام؟ انظروا إلى المباريات ضد يوفنتوس وميلان وأخيرا بودو جليمت".

يذكر أن دوري المؤتمر الأوروبي لا يتضمن تقنية الفيديو، وبالتالي لم يكن هناك مرجعية لبحث اللقطات التي طالب بها روما.