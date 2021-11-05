تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة بين الجزيري وعمر السعيد أمام الأهلي

من يقود هجوم الزمالك في القمة ضد الأهلي؟ عمر السعيد أم سيف الدين الجزيري؟ هذا السؤال ينتظر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الإجابة عنه.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي اليوم الجمعة في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط الدفاعي: إمام عاشور- طارق حامد

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: عمر السعيد "سيف الدين الجزيري"