مواعيد مباريات الجمعة 5-11-2021.. القمة والقناة الناقلة والمعلقين

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

أوباما وعمرو السولية - الأهلي والزمالك

إنه أهم يوم في موسم الدوري المصري، يوم القمة بين الزمالك والأهلي.

ويقام مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر لقاء القمة في استاد القاهرة بين الزمالك والأهلي في ثالث جولات الدوري المصري في تمام الثامنة مساء.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" ويعلق عليها عبر الصوتية الأولى مدحت شلبي والصوتين الثانية حاتم بطيشة.

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ولكن قبل القمة هناك ثلاث مباريات في الدوري ستقام.

غزل المحلة ضد إنبي وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

ويلتقي فيوتشر مع المصري وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما في تمام الثالثة مساء فستقام مباراة بين سموحة وإيسترن كومباني وستذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يشهد اليوم افتتاح الجولة 11 في الدوري الإنجليزي بين ساوثامبتون وأستون فيلا في تمام العاشرة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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