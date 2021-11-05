عبد الفتاح يكشف السبب وراء وجود حكم إضافي لتقنية الفيديو في القمة

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة سبب عدم وجود مساعدين لحكم تقنية الفيديو في مباراة القمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في قمة الدوري المصري بختام الجولة الثالثة اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

وتواجد سامي هلهل بجوار عبد العزيز السيد كحكم مساعد لتقنية الفيديو بجوار أحمد الغندور حكم الفيديو. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الفتاح عبر أون تايم سبورتس 1: "سيتواجد سامي هلهل كحكم احتياطي للحكام المساعدين وليس لتقنية الفيديو وسيجلس بجوار الحكم الرابع".

وأضاف موضحا السبب قائلا: "أصيب أمس حكم مساعد في الدوري المصري في آخر ربع ساعة وأكمل المباراة، الأمر يحدث للحكام مثلما يحدث للاعبين".

وأردف "يحدث ذلك في جميع البطولات ونفكر في تعميم تلك الفكرة".

وعن تقييمه لأداء الحكام في مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة أجاب: "لدينا خطأ واحد من الممكن أن يكون حدث في 5 مباريات وهو شيء مقبول، هناك تحسن في التحكيم".

وأعلنت لجنة الحكام محمد عادل حكما للقمة ويعاونه كل من أحمد حسام ويوسف البساطي، على أن يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

وأدار محمد عادل مباراة للأهلي خلال الموسم الجاري وكانت ضد الإسماعيلي وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد.

فيما لم يدر أي لقاء للزمالك في الموسم الجاري.

وإجمالا قاد الحكم صاحب الـ43 عاما 17 مباراة للأهلي فاز في 13 وتعادل في 3 وهزُم في لقاء وحيد فقط كان ضد بيراميدز في كأس مصر.

فيما قاد للزمالك 18 مباراة فاز الفارس الأبيض في 12 وتعادل في 4 وهُزم مرتين ضد مصر للمقاصة والمصري.

وستكون هذه هي أول مرة يدير فيها محمد عادل لقاء القمة عبر مسيرته.