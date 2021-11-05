مدحت شلبي لـ في الجول: هكذا أستعد للتعليق على القمة بشكل مختلف.. ورسالة لجماهير القطبين

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 00:37

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبى

كيف يستعد مدحت شلبي للتعليق على مباراة القمة؟ المعلق المخضرم يجيب.

وتحدث مدحت شلبي لـFilGoal.com قائلا: "أتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن يعجب الجميع بالتعليق ونعيش سهرة كروية مصرية جميلة".

وعن طقوسه للتعليق على القمة قال شلبي ضاحكا: "لا أجهز معلومات لكنني أتناول وجبة رائعة كالحمام لأمتع الجميع".

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وتابع موجها رسالة لجماهير القطبين "سأصرخ مع أي فريق يسجل أهدافا سواء كان الأهلي أو الزمالك ولا يقول أحد وشك حلو يا مدحت، نريد أن يشعر الجميع بالسعادة".

وواصل "نتمنى أن تكون قمة مليئة بالأهداف وجميلة".

وأتم شلبي "نتمنى خروج مباراة كبيرة وروح رياضية في الملعب وخارجه في المدرجات، فالآن نلعب بحضور ألف مشجع من الأهلي ومثلهم من الزمالك ونتمنى حضور 20 ألف من كل فريق خلال أسابيع قليلة والجماهير هي من ستحدد ذلك".

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في قمة الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.

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