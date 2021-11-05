فشل ثأر مورينيو.. صف روما الأساسي يتعادل مع بودو بطل فضيحة السداسية

تعادل روما الإيطالي مع ضيفه بودو جليمت النرويجي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

ودفع جوزيه مورينيو مدرب روما بصفوفه الأساسية المعتادة باستثناء بعض التعديلات، حيث بدأ بالبرتغالي روي باتريسيو في حراسة المرمى، وأعاد برايان كريستانتي من الوسط إلى الدفاع لمجاورة جيانلوكا مانشيني، مع تحريك روجر إيبانيز إلى مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ماتياس فينا، فيما استمر ريك كاسدورب كظهير أيمن.

في خط الوسط تواجد إبريما داربو بجوار جوردان فيرتو لتعويض تراجع كريستانتي، فيما جاء ستيفان الشعراوي على الطرف ودخل هنريك مخيتاريان إلى العمق لتعويض غياب لورينزو بيليجريني المصاب، رفقة نيكولو زانيولو وراء المهاجم الوحيد تامي أبراهام.

وجاءت ثورة غضب مورينيو وتثبيته للتشكيل لعدة مباريات بعد خسارة المباراة الأوروبية السابقة أمام نفس الفريق بستة أهداف مقابل هدف وحيد بتشكيل غلب عليه البدلاء، حيث أعلن أنه سيواجه بودو بالصف الأول في المرة المقبلة.

تقدم بودو جليمت في الدقيقة 45 بهدف أولا سولباكين في أعلى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من إلياس هاجن لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وأجرى مورينيو أول تبديلين مع بداية الشوط الثاني بخروج داربو ومخيتاريان، ونزول جونزالو فيار وكارلس بيريز، ليعود كريستانتي إلى الوسط ويتولى فيار الجبهة اليسرى مع عودة إيبانيز إلى موقع الأصلي كقلب دفاع.

ونجح الشعراوي في إدراك التعادل في الدقيقة 54 بعد عمل فردي رائع منه، ولكن بودو استعاد التقدم سريعا بهدف إريك بوتيم في الدقيقة 65 بتسديدة في أسفل الزاوية اليمنى.

واصل مورينيو تبديلاته في الدقيقة 65 بنزول إلدور شومورودوف بدلا من زانيولو، فيما أتى بورخا مايورال بدلا من تامي أبراهام في الدقيقة 81.

أخيرا اقتنص روجر إيبانيز تعادل روما الثاني برأسية من روجر إيبانيز، بعد عرضية من البديل مايورال في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يواصل بودو جليمت تصدره للمجموعة بـ8 نقاط، بفارق نقطة عن روما ونقطتين عن زوريا، فيما يتذيل سسكا صوفيا المجموعة بنقطة وحيدة.