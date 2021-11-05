خبر في الجول - تفاصيل إصابة إكرامي ومدة غيابه المتوقعة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 00:02

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي - بيراميدز - الاتحاد

يعاني شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز من إصابة بشد في العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر حسبما علم FilGoal.com.

وخرج إكرامي في الدقيقة 42 من مواجهة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري متأثرا بإصابة عضلية.

وحسبما علم FilGoal.com خضع الحارس لفحص بأشعة الرنين ويستوجب علاج وتأهيل يتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

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وسقط إكرامي في الدقيقة 38 دون أي تداخل مع لاعبي الاتحاد وشارك مهدي سليمان بدلا منه.

وكان إكرامي قد غاب عن الجولة الأولى ضد مصر للمقاصة وعاد للمشاركة ضد فاركو في الجولة الثانية.

وحقق بيراميدز أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري بتحقيق الفوز في أول 3 مباريات في أول 3 جولات.

وعزز إيهاب جلال سجله ضد حسام حسن تدريبيا، فحقق الانتصار الثامن له ضد العميد، بعدما خسر آخر مواجهتين ضده.

ورفع السعيد رصيده التهديفي في الدوري إلى 117 هدفا.

بيراميدز ارتقى للصدارة مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخرج لأول مرة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط متكبدا أول هزيمة وتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.

شريف إكرامي بيراميدز في الدوري الدوري االمصري
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