بداية حقبة كونتي.. توتنام يجتاز فيتيسه بثلاثية كادت تتحول إلى كابوس

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 00:02

كتب : أحمد أباظة

هيونج مين سون - توتنام × فيتيس

تغلب توتنام هوتسبر الإنجليزي على ضيفه فيتيسه الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك في أولى مباريات أنطونيو كونتي مدرب توتنام الجديد، حيث دفع بالفرنسي هوجو لوريس في حراسة المرمى أمامه (3-4-3)، بوجود إريك داير وكريستيان روميرو وبن ديفيز في الدفاع، أمامهم إيمرسون رويال وأوليفر سكيب وبيير هويبير وسيرخيو ريجيلون في الوسط، تحت الثلاثي الهجومي لوكاس مورا وهاري كين وهيونج مين سون.

تقدم توتنام بثلاثية نظيفة، ولكن قبل نهاية الشوط الأول نجح فيتيسه في تقليص الفارق إلى 3-2، فيما طرد كريستيان روميرو مدافع السبرز في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لتصبح احتفالية قدوم كونتي على حافة التحول إلى ليلة سيئة.

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وفي بداية قوية من السبرز تقدم هيونج مين سون مسجلا أول أهداف حقبة كونتي، تماما كما سجل أول هدف في حقبتي المدربين السابقين جوزيه مورينيو ونونو إسبريتو سانتو، وذلك في الدقيقة 15 من متابعة.

وفي الدقيقة 22 سجل لوكاس مورا الهدف الثاني بعد تمريرة من هاري كين لينفرد بحارس المرمى ويسدد الكرة في أعلى الزاوية.

أما الهدف الثالث فأتى بالنيران الصديقة من جاكوب راسموسين مدافع فيتيسه في الدقيقة 28، وهو خطأ أصلحه سريعا من ركنية في الدقيقة 32 سجل منها أول أهداف فيتيس.

وسريعا في الدقيقة 39 تلقى ماتوس بيرو تمريرة يان جوبو وسدد كرة في أسفل الزاوية اليمنى، مقلصا النتيجة إلى 3-2.

وبالإنذار الثاني طرد كريستيان روميرو مدافع توتنام في الدقيقة 59، فيما نقصت صفوف فيتيس من لاعبين، الأول هو دانيلو دوكي في الدقيقة 81 بالإنذار الثاني، ثم الحارس ماركوس شوبيرت عقب لمسة يد خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

بذلك يفتتح كونتي مسيرته مع توتنام بالفوز الأول، الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن رين المتصدر، ونقطة عن فيتيسه الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتذيل مورا السلوفيني المجموعة بلا نقاط.

توتنام كونتي سون دوري المؤتمر الأوروبي
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