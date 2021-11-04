خبر في الجول – طارق مصطفى يقترب من قيادة طلائع الجيش

يقترب طلائع الجيش من إتمام اتفاقه مع طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق لقيادة الفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق مصطفى هو الأقرب لقيادة الفريق ويتبقى فقط إتمام كافة تفاصيل المفاوضات معه.

وأعلن أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش في وقت سابق لـFilGoal.com تقدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق باستقالته من منصبه وقبول الإدارة لها.

وسبق لطارق مصطفى تدريب كل من الدفاع الحسني الجديدي المغربي والعروبة الإماراتي ومواطنه الفجيرة وسريع وادي زم المغربي.

كما شغل منصب المدرب في مصر للمقاصة والإنتاج الحربي والزمالك ومنتخب مصر.