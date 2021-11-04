بثلاثية في الاتحاد ولقطة مثيرة.. بيراميدز يحقق أفضل انطلاقة بتاريخه بالدوري

حجز بيراميدز صدارة الدوري مؤقتا بالفوز بثلاثية دون مقابل على الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سجل أهداف بيراميدز: محمود وادي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل.

وحقق بيراميدز أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري بتحقيق الفوز في أول 3 مباريات في أول 3 جولات.

وعزز إيهاب جلال سجله ضد حسام حسن تدريبيا، فحقق الانتصار الثامن له ضد العميد، بعدما خسر آخر مواجهتين ضده.

ورفع السعيد رصيده التهديفي في الدوري إلى 117 هدفا.

بيراميدز ارتقى للصدارة مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخرج لأول مرة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط متكبدا أول هزيمة وتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.



















































































































التشكيل

أجرى إيهاب جلال تغييرا وحيدا في التشكيل الأساسي بمشاركة البوركينابي إريك تراوري بدلا من محمود صابر.

وقاد الفلسطيني محمود وادي هجوم بيراميدز.

بينما قاد أجوستينو مابولولو هداف الدوري برصيد 3 أهداف هجوم الاتحاد السكندري.

وشارك هشام صلاح كظهير أيمن ومروان عطية لاعب وسط مدافع.

وادي يقود هجوم بيراميدز ضد الاتحاد وحسام حسن يهاجم بميسي والحناوي ومابولولو 📋#في_الدوري pic.twitter.com/H0hChJabgd — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2021

وصف المباراة

أخطر فرص بيراميدز في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 16.

توغل من رمضان صبحي من الجهة اليسرى وعرضية أرضية يسددها وادي في يد محمد عبد المنصف سهلة.

في الدقيقة 28 تحّصل محمود وادي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف بقدمه في وجه داميون لوي مدافع الاتحاد.

وبعد دقيقتين جاءت أخطر فرص الاتحاد بتسديدة من أحمد عادل ميسي من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لشريف إكرامي.

وفي الدقيقة 38 سقط إكرامي على أرضية الملعب بعدما شكى من إصابة عضلية وفي الدقيقة 41 خرج وشارك مهدي سليمان بدلا منه.

الشوط الأول انتهى سلبيا تاركا الإثارة للشوط الثاني.

الدقيقة 53 شهدت أول لقطات المباراة المضيئة، كرة ثابتة تُنفذ تصل إلى إريك تراوري الذي سدد رأسية تصدى لها عبد المنصف وتابعها محمود وادي في أعلى الشباك معلنا الهدف الأول.

بعد 3 دقائق احتسب الحكم محمود معروف ركلة جزاء لصالح فوزي الحناوي بعد التحام هوائي مع أحمد فتحي.

تقنية الفيديو طالبت معروف بالعودة لمطالعة اللقطة، فاحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز في بداية الهجمة لصالح محمد حمدي ضد داميون لوي.

ركلة انبرى لها عبد الله السعيد وسدد على يمين عبد المنصف معلنا هدف بيراميدز الثاني مع مرور ساعة من بداية اللقاء.

أشياء لا تحدث إلا في الدوري المصري هذا الموسم 😎 55`محمد معروف يحتسب ركلة جزاء للاتحاد 57` الحكم يعود للعبة سابقة لضربة جزاء الاتحاد وهي سقوط محمد حمدي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها ركلة جزاء لبيراميدز 60`السعيد يسجل من علامة الجزاء إثارة الدوري هذا الموسم غير 🔥 pic.twitter.com/IoUlG7UWeh — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2021

في الدقيقة 69 سدد نبيل عماد "دونجا" كرة مرت أعلى العارضة.

هدأت أحداث المباراة مع اقترابها من النهاية.

في الدقيقة 84 أجرى إيهاب جلال تغييرا ثانيا بنزول إبراهيم عادل بدلا من محمود وادي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، مرر إبراهيم عادل كرة بينية إلى رمضان صبحي الذي مرر عرضية أرضية ليسدد الأول كرة على يمين عبد المنصف معلنا انتهاء المباراة بثلاثية وصدارة مؤقتة.